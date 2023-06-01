Як обрати трикотаж, який не кошлатиться: дієві методи

Дуже часто буває так, що нова річ дуже скоро вкривається ковтунцями. Це свідчить про погану якість тканини. Прикро, але на її якість на жаль не впливає ні бренд, ні вартість.

Як перевірити якість тканини

Можна одразу в магазині перевірити якістю тканини, з якої пошита річ. Для цього складіть тканину вдвоє та потріть два шматки один об інший протягом 10-15 секунд. Робіть це на внутрішній стороні одягу.

Ознаки якісного трикотажу

Вибираючи тканину, рекомендується:

звернути увагу на розтяжку і якість драпірування;

щільно стиснути рукою, щоб побачити як зминається;

перевірити міцність і щільність матеріалу;

Відео дня

вибирати тканину в якій немає великої кількості штучних ниток;

для дитячого одягу не купувати трикотаж з додаванням синтетики більше 10%;

трикотажний матеріал з натуральних ниток повинен бути приємним на дотик, не чіплятися;

якісна тканина не електризується.

Причина утворення ковтунців

Якщо тканина складається з пухких або слабо кручених волокон, то при експлуатації вони легко руйнуються та закручується в ковтунці.

Читайте також: Навіщо класти постіль в морозилку

Ковтунці не утворюються на бавовні, льоні, шовковій тканині. На шерсті можуть з’явитись після початку носіння, але швидко зникають.

Як прибрати ковтунці з одягу

Не носіть щодня вироби з вовни чи трикотажу, це спричиняє утворення ковтунців.

Швидко їх прибрати можна за допомогою спеціальної машинки для ковтунців. Не використовуйте для їх зрізання бритву – на тканині може утворитись дірка.

Нагадаємо, ми вже писали, навіщо крохмалити постіль.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!