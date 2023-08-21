Як виглядати дорого: шість порад від стилістів

В стилістів є кілька секретів, які допоможуть пм виглядати дорого навіть маючи бюджетний гардероб. Весь секрет у правильному поєднанні кольорів, текстур та форм.

Про це пише radiotrek.

Симетрія

Образ виглядає дорого завдяки правильно підібраним аксесуарам та симетрії. Наприклад, біла майка, прямі штани та однакові мінімалістичні браслети на обох руках.

Зберігайте пропорції

Легка недбалість і вільні розслаблені силуети виглядають заможніше, ніж вузькі топи, штани чи сукні.

Комбінуйте стилі

До офіційніших елементів гардероба (наприклад, балеток і спідниці) додавайте предмети в стилі кежуал.

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Одягайтеся в одній палітрі кольорів

Образ з одягу одного кольору чи його відтінків - найпростіший спосіб виглядати дорого. Надавайте перевагу натуральним відтінкам – бежевий, пісочний, кава з молоком.

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Акценти

Яскрава річ у кожному образі зробить ваш вигляд дорожчим. Поєднуйте її з базовими речами: наприклад, джинсами та простою білою футболкою.

Осучаснюйте аксесуари

Помітні акцентні прикраси, наприклад, ремінь, кулон або великі сережки додадуть образу нотку дороговизни та елегантності.

Нагадаємо, ми вже писали, як створити дорогий образ.

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