Как выглядеть дорого: шесть советов от стилистов

У стилистов есть несколько секретов, которые помогут пм выглядеть дорого даже имея бюджетный гардероб. Весь секрет в правильном сочетании цветов, текстур и форм.

Об этом пишет radiotrek.

Симметрия

Образ выглядит дорого благодаря правильно подобранным аксессуарам и симметрии. К примеру, белая майка, прямые брюки и одинаковые минималистические браслеты на обеих руках.

Сохраняйте пропорции

Легкая небрежность и свободные расслабленные силуэты выглядят богаче, чем узкие топы, брюки или платья.

Комбинируйте стили

К более официальным элементам гардероба (например, балеток и юбки) добавляйте предметы в стиле кэжуал.

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Одевайтесь в одной цветовой палитре

Образ из одежды одного цвета или его оттенков – самый простой способ выглядеть дорого. Предпочитайте натуральные оттенки – бежевый, песочный, кофе с молоком.

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Акценты

Яркая вещь в каждом образе сделает ваш облик более дорогим. Сочетайте ее с базовыми вещами: например, джинсами и простой белой футболкой.

Осовременивайте аксессуары

Заметные акцентные украшения, например ремень, кулон или большие серьги придадут образу нотку дороговизны и элегантности.

Напомним, мы уже писали, как создать дорогостоящий образ.

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