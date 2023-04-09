Никогда не выйдут из моды и всегда будут в тренде: топ-5 "вечных" весенних вещей

Какие вещи никогда не выйдут из моды - модные тренды весна 2023

Есть вещи, которые будут актуальны в любое время. Они легко совмещаются с другой одеждой и помогут создать стильный образ.

Вы можете смело покупать эти вещи, поскольку они будут служить не один сезон. UAportal рассказывает, какая весенняя одежда никогда не выйдет из моды.

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Классические джинсы

Из модных чартов никогда не получатся свободные джинсы на средней или высокой посадке. Поскольку заниженная талия, клеш и другие хитовые модели могут быстро отойти на задний план. Вот классические джинсы разных цветов можете без колебаний добавлять в этот гардероб.

Вечные тренды - Какие весенние вещи никогда не выйдут из моды - модные тренды весна 2023

Костюм-двойка

Брючный костюм позволит решить самую сложную задачу – "Что сегодня одеть?" Поскольку благодаря этим двум вещам вы можете создать немало стильных образов. Костюм поможет скрыть лишние килограммы и отлично сидит на фигуре.

Вечные тренды - Какие весенние вещи никогда не выйдут из моды - модные тренды весна 2023

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Плотная водолазка

Среди вечных вещей важное место занимает плотная и полуприлегающая водолазка. Такая одежда будет комфортной и сочетается со многими другими вещами. Качественная водолазка не приводит к дискомфорту, в ней удобно и изысканно.

Вечные тренды - Какие весенние вещи никогда не выйдут из моды - модные тренды весна 2023

Платье-рубашка

Платье-рубашка будет подходить почти каждой женщине. Стилисты подчеркивают, что такая модель поможет зрительно уменьшить объемы тела. Силуэт вытянется благодаря вертикали из пуговиц, а пояс выгодно подчеркивает талию.

Вечные тренды - Какие весенние вещи никогда не выйдут из моды - модные тренды весна 2023

Юбка-карандаш

Юбка-карандаш поможет создать соблазнительный и комфортный образ. Стилисты советуют не останавливаться только на черном цвете. Кроме этого, обратите внимание на более свободные модели ниже колена.

Вечные тренды - Какие весенние вещи никогда не выйдут из моды - модные тренды весна 2023

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Напомним, что в этом году весной и летом из шкафов не стоит доставать некоторые вещи, которые могли быть модными в прошлом сезоне. Так считает украинская стилистка и модная блогерша Алина Михайленко.

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