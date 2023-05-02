Як укласти договір на розстрочку заборгованості за комуналку

У світлі нинішніх військових дій, багато громадян України мають складнощі з вчасною сплатою житлово-комунальних послуг в повному обсязі. Якщо виникає заборгованість і немає можливості сплатити всю суму одразу, можна укласти договір про реструктуризацію (розстрочку) заборгованості за отримані послуги.

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Договори реструктуризації можуть бути укладені за наступними комунальними послугами:

постачання теплової енергії та гарячої води;

централізоване водопостачання та водовідведення;

послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій / управління ОСББ та вивезення побутових відходів.

Щоб укласти договір про реструктуризацію заборгованості (розстрочку) за житлово-комунальні послуги та скористатися механізмом, необхідно звернутися до районного сервісного центру керуючої компанії "Центр комунального сервісу" (незалежно від місця проживання) за попереднім записом.

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Далі, потрібно подати заяву разом з оригіналами та копіями наступних документів:

паспорт (або ідентифікаційний код та витяг з Єдиного державного реєстру актів цивільного стану громадян);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-платників податків (якщо РНОКПП міститься у відповідному документі, власник ID-картки його не надає);

документи, що підтверджують право власності на будинок/квартиру та витяг з реєстру майнових прав про реєстрацію права власності;

довіреність та паспорт (якщо договір підписує представник власника).

Ви також можете отримати консультацію та подати документи дистанційно за посиланнями на Facebook Messenger або Telegram.

Після вирішення всіх питань та отримання пакету документів споживача запрошують до центру обслуговування у зручний для нього час для підписання договору (якщо процедура здійснюється дистанційно).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023 році змінились правила виплати пільг на оплату комунальних послуг.

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