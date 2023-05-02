Как заключить договор на рассрочку задолженности за коммуналку

В свете нынешних военных действий многие граждане Украины испытывают сложности с своевременной оплатой жилищно-коммунальных услуг в полном объеме. Если возникает задолженность и нет возможности оплатить всю сумму сразу, то можно заключить договор о реструктуризации (рассрочке) задолженности за полученные услуги.

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Договоры реструктуризации могут быть заключены по следующим коммунальным услугам:

снабжение тепловой энергии и горячей водой;

централизованное водоснабжение и водоотвод;

услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий/управлению ОСМД и вывозу бытовых отходов.

Чтобы заключить договор о реструктуризации задолженности (рассрочку) за жилищно-коммунальные услуги и воспользоваться механизмом, необходимо обратиться в районный сервисный центр управляющей компании "Центр коммунального сервиса" (независимо от места жительства) за предварительной записью.

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Далее нужно подать заявление вместе с оригиналами и копиями следующих документов:

паспорт (или идентификационный код и выписка из Единого государственного реестра актов гражданского состояния граждан);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) из Единого государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков (если РНОКПП содержится в соответствующем документе, владелец ID-карты его не предоставляет);

документы, подтверждающие право собственности на дом/квартиру и выписку из реестра имущественных прав о регистрации права собственности;

доверенность и паспорт (если контракт подписывает представитель собственника).

Вы также можете получить консультацию и подать документы дистанционно по ссылкам на Facebook Messenger или Telegram.

После решения всех вопросов и получения пакета документов потребителя приглашают в центр обслуживания в удобное время для подписания договора (если процедура осуществляется дистанционно).

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2023 году изменились правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг.

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