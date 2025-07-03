Яка категорія українців буде отримувати доплати до пенсій, соцдопомог та стипендій

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає щомісячні доплати для громадян, що мають статус мешканців гірських населених пунктів. Доплати надаватимуться тим, хто проживає, працює або навчається на території гірських сіл, відповідно до частини 2 статті 6 закону "Про статус гірських населених пунктів в Україні".

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Розмір доплати наразі не уточнюється, однак відомо, що виплати почнуть нараховувати з 2025 року. Право на ці надбавки матимуть ті, хто вже отримує фінансову підтримку від держави. Зокрема, йдеться про пенсіонерів, отримувачів соціальної допомоги для осіб з інвалідністю та тих, хто не має права на пенсію, а також про родини з дітьми, малозабезпечені сім’ї, сиріт та осіб, які доглядають за людьми з психічними розладами.

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Доплати також передбачені для батьків-вихователів і прийомних батьків, які надають соціальні послуги у дитячих будинках сімейного типу чи прийомних сім’ях, а також для студентів, які отримують державні стипендії. Усі ці категорії громадян зможуть розраховувати на щомісячну надбавку, якщо проживають у гірських районах, незалежно від джерела основної виплати.

Нагадаємо, раніше в уряді затвердили постанову, яка змінює порядок виплати пенсій.

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