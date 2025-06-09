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Економіка

Яка категорія українців має право на 50% знижки на комуналку

Ціхоцька Марія

Яка категорія українців має право на 50% знижки на комуналку
Оформити відповідну пільгу можна, подавши заяву до органів соцзахисту

Громадяни України, які втратили рідних унаслідок війни, можуть отримати 50% знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Оформити відповідну пільгу можна, подавши заяву до органів соцзахисту.

Про це повідомляє портал державних послуг "Дія".Пільга передбачена частиною 5 статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Вона надається:

  • батькам загиблого військовослужбовця;
  • вдові або вдівцю;
  • неповнолітнім дітям;
  • дорослим дітям з інвалідністю з дитинства;
  • іншим утриманцям, які мають право на пенсію у зв’язку зі смертю військового.

Знижка поширюється на оплату:

  • житла (в тому числі квартирної плати);
  • комунальних послуг (вода, електроенергія, газ, опалення) — незалежно від типу житла, але в межах встановлених соціальних норм.

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Як оформити пільгу: Необхідно звернутися до місцевого управління соцзахисту населення та подати пакет документів:

  • свідоцтво про смерть військовослужбовця;
  • документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтва про шлюб, народження тощо);
  • висновок судово-медичної експертизи;
  • офіційну постанову щодо причин загибелі;
  • довідку про участь у бойових діях (АТО, ООС або протидія збройній агресії РФ).

У яких випадках можуть відмовити в пільзі:

  • якщо особа відсутня в Єдиному державному реєстрі пільговиків;
  • якщо сімейний середньомісячний дохід перевищує встановлену норму (якщо пільга надається з урахуванням доходів).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросли тарифи на комуналку.

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Економіка