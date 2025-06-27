Яка категорія українців має право отримувати пенсію розміром 60% від зарплати
Українське законодавство передбачає особливий порядок нарахування пенсій для окремих категорій громадян. Зокрема, державні службовці можуть отримувати пенсію у розмірі 60% від своєї заробітної плати.
Для порівняння, для більшості українців цей показник зазвичай не перевищує 30% від попереднього доходу. Про це йдеться в офіційних матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).
Хто має право на підвищену пенсію
Призначення пенсій держслужбовцям здійснюється відповідно до Закону України №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та статті 90 Закону №889 "Про державну службу". Також застосовується стаття 37 Закону №3723-XII "Про державну службу".
Відповідно до чинного законодавства, право на пенсію за спеціальними умовами мають громадяни, які:
- Станом на 1 травня 2016 року мали не менше 10 років страхового стажу на посадах, які належать до категорій держслужби, визначених у законі та урядових актах, і на той час займали відповідні посади;
- або ж мали щонайменше 20 років стажу на аналогічних посадах, незалежно від того, працювали вони на державній службі на ту дату чи ні.
Умови для призначення пенсії
Пенсія призначається за наявності:
- віку 62 роки для чоловіків;
- досягнення жінками пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону про пенсійне страхування;
- необхідного загального та спеціального (державного) страхового стажу.
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Ці умови поширюються на тих осіб, які мають достатню кількість років страхового стажу для отримання пенсії у мінімальному розмірі відповідно до статті 28 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Як розраховується пенсія для держслужбовців
Пенсійні виплати призначаються з дати звернення до ПФУ, але не раніше, ніж виникло таке право.
Розмір пенсії становить 60% від заробітної плати, яку отримував держслужбовець. До розрахункової бази входять усі виплати, з яких сплачувалися внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
У випадку, якщо на момент подачі документів особа вже не працює на державній службі, розмір пенсії визначається на основі зарплати за останньою займаною посадою з урахуванням відповідного рангу.
Як оформити пенсію держслужбовця
Подати документи на призначення пенсії можна:
- особисто — звернувшись до територіального органу Пенсійного фонду України;
- або в онлайн-форматі — через портал електронних послуг ПФУ.
Нагадаємо, раніше в уряді затвердили постанову, яка змінює порядок виплати пенсій.
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