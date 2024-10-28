Яка категорія українців не має права на субсидію на комунальні послуги
Держава надає фінансову підтримку громадянам, які відчувають труднощі з оплатою комунальних послуг. Однак важливо знати умови отримання такої допомоги перед початком збору документів. Право на оформлення субсидії мають:
- Зареєстровані мешканці житлового приміщення (один із них)
- Орендарі житла з офіційним договором
- Внутрішньо переміщені особи (навіть без договору оренди)
- Законні представники недієздатних осіб та неповнолітніх
- Власники недобудованих будинків, якщо вже нараховуються комунальні платежі.
Про це пише 24 tv.ua.
Важлива умова: відсутність заборгованості з оплати комунальних послуг, що перевищує 680 гривень. Якщо борг існує, його необхідно погасити або укласти договір про реструктуризацію.
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Реструктуризація боргу можлива за такими послугами:
- Опалення та гаряче водопостачання
- Централізоване водопостачання та водовідведення
- Утримання будинків і прибудинкових територій
- Вивезення сміття
Для оформлення реструктуризації необхідно звернутися до постачальника послуг із такими документами:
- Паспорт
- Ідентифікаційний код
- Документи на право власності житла
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