rus
Українська
Экономика

Какая категория украинцев не имеет права на субсидию на коммунальные услуги

Цихоцкая Мария

Какая категория украинцев не имеет права на субсидию на коммунальные услуги
Государство предоставляет определенную категорию граждан субсидии. Право на нее имеют не все

Государство оказывает финансовую поддержку гражданам, испытывающим трудности с оплатой коммунальных услуг. Однако важно знать условия получения такой помощи перед сбором документов. Право на оформление субсидии имеют:

  • Зарегистрированные жители жилого помещения (один из них)
  • Арендаторы жилья с официальным договором
  • Внутри перемещенные лица (даже без договора аренды)
  • Законные представители недееспособных лиц и несовершеннолетних
  • Владельцы недостроенных домов, если уже начисляются коммунальные платежи.

Об этом пишет 24 tv.ua.

Важное условие: отсутствие задолженности по оплате коммунальных услуг, что превышает 680 гривен. Если долг существует, то его необходимо погасить или заключить договор о реструктуризации.

Читайте также: Кто из украинских пенсионеров после 65 лет не получит доплаты к пенсии

Реструктуризация долга возможна по следующим услугам:

  • Отопление и горячее водоснабжение
  • Централизованное водоснабжение и водоотвод
  • Содержание домов и придомовых территорий
  • Вывоз мусора

Для оформления реструктуризации необходимо обратиться к поставщику услуг со следующими документами:

  • Паспорт
  • Идентификационный код
  • Документы на право собственности жилья

Напомним, мы уже писали, как подготовиться к выходу на пенсию и что для этого нужно.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Экономика