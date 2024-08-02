Які фільми та серіали про справжню дружбу варто подивитись

Кіно, як відомо, є відображенням життя. Тож не дивно, що багато фільмів і серіалів присвячені темі дружби. Давайте згадаємо кілька історій, які зворушили мільйони сердець, адже справжні друзі – це ті люди, які завжди будуть поруч, підтримають у скрутну хвилину і розділять радість перемог.

"Недоторканні"

Фільм, що заснований на реальних подіях, розповідає про незвичайну дружбу між паралізованим аристократом і його помічником з передмість. Їхні різні світи зіштовхуються, народжуючи глибоку прихильність і взаєморозуміння.

"Вже сумую за тобою"

Ця зворушлива драма показує, як справжня дружба витримує навіть найскладніші випробування. Дві подруги, об’єднані спільними спогадами та мріями, борються з хворобою, підтримуючи одна одну.

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"Переваги скромників"

Історія про трьох підлітків, які намагаються знайти своє місце в житті. Разом вони переживають перше кохання, розчарування і відкривають для себе нові горизонти.

"Друзі"

Цей культовий серіал вже давно став синонімом справжньої дружби. Шестеро друзів, які живуть у Нью-Йорку, разом переживають радощі і труднощі, створюючи незабутні моменти.

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