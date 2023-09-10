Які породи собак приносять удачу: прикмети та забобони
Собаки завжди були відомі як найкращі друзі людини, які приносять радість і вірність у наше життя. Однак, окрім цього, собаки також мають особливе місце в наших повір'ях і забобонах, пов'язаних з їхнім зовнішнім виглядом і характером.
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У виданні Obozrevatel розглянули ці вірування і відкриємо деякі інтересні деталі про те, як тип і колір собаки можуть впливати на наше життя.
Символіка кольорів собаки
Хоча будь-яка собака може приносити нам радість і щасливі миті, існують деякі переконання, що певні кольори собак можуть мати унікальну енергію і вплив на долю їхніх власників. Ось деякі з цих переконань:
Собаки білого кольору
Білий колір вважається одним з найщасливіших для собак. Якщо ви бачите білу собаку перебігають ваш шлях, вважається, що вас очікує успіх і удача. Якщо біла собака гавкає на вас, це може бути передвістям успішних ділових справ. Зустріч трьох білих собак вважається дуже щасливою подією.
Собаки рудого кольору
Собаки з рудим окрасом часто асоціюються з фінансовим процвітанням. Вважається, що наявність рудої собаки в якості домашнього улюбленця привертає фінансовий успіх і бонуси. Якщо руда собака відвідує ваш будинок, це може свідчити про майбутнє матеріальне процвітання.
Собаки з триколірною шерстю
Собаки зі специфічними комбінаціями кольорів, наприклад, триколірною шерстю, вважаються приносителями процвітання, багатства і успіху в сім'ю.
Чорні собаки
Чорний колір вважається символом захисту від негативу і злих впливів. Вони вважаються оберегами від злих сил і поганих намірів.
Породи собак і їх вплив на наше життя
Деякі породи собак асоціюються з можливістю знайти кохання і дружбу:
- Лабрадор, хаскі, бульмастиф, коллі, сенбернар і ньюфаундленд
Вважається, що ці породи допомагають знайти справжню любов та вірного спільника.
Якщо ви прагнете покращити свій настрій і розширити коло спілкування, зверніть увагу на ці породи:
- Тер'єр, Джек Рассел, такса, шпіц, болонка, мопс і японський чін.
Вважається, що ці породи допомагають підняти настрій і сприяють формуванню нових дружніх стосунків.
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Собаки і кар'єра
Для тих, хто прагне кар'єрного росту і фінансової стабільності, існують такі породи собак:
- Кавказька вівчарка та німецька вівчарка
Вважається, що ці породи сприяють кар'єрному успіху і фінансовому благополуччю.
Собачі прикмети
Собаки також мають свої прикмети і забобони, які можуть передбачити різні події:
- Собака на порозі – це знак вірного друга в вашому житті.
- Бездітні пари, які беруть безпритульну собаку, можуть очікувати на удачу в своєму житті.
- Собачий гавкіт може відганяти злі сили і негатив.
- Собака, яка скиглить, може попереджати про майбутню хворобу.
- Чорний собака в будинку може захищати від блискавок і пожеж.
- Собака, яка виє на Місяць, може передвіщати неприємності для господаря.
- Поведінка собаки на вулиці також може вказувати на майбутні події.
Нагадаємо, ми вже писали, як зрозуміти свою собаку за поведінкою.
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