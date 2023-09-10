Какие породы собак приносят удачу: приметы и предрассудки

Собаки всегда были известны как лучшие друзья человека, приносящие радость и верность в нашу жизнь. Однако, кроме этого, собаки имеют особое место в наших поверьях и предрассудках, связанных с их внешним видом и характером.

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В издании Obozrevatel рассмотрели эти верования и откроем некоторые интересные детали о том, как тип и цвет собаки могут влиять на нашу жизнь.

Символика цветов собаки

Хотя любая собака может доставлять нам радость и счастливые мгновения, существуют некоторые убеждения, что определенные цвета собак могут иметь уникальную энергию и влияние на судьбу их владельцев. Вот некоторые из этих убеждений:

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Собаки белого цвета

Белый цвет считается одним из самых счастливых для собак. Если вы видите белую собаку пробегают ваш путь, считается, что вас ожидает успех и удача. Если белая собака лает на вас, это может быть предвестием успешных деловых дел. Встреча трех белых собак считается очень счастливым событием.

Собаки рыжего цвета

Собаки с рыжим украшением часто ассоциируются с финансовым процветанием. Считается, что наличие рыжей собаки в качестве домашнего питомца привлекает финансовый успех и бонусы. Если рыжая собака посещает ваш дом, это может свидетельствовать о будущем материальном процветании.

Собаки с трехцветной шерстью

Собаки со специфическими цветовыми комбинациями, например, трехцветной шерстью, считаются приносителями процветания, богатства и успеха в семью.

Черные собаки

Черный цвет считается символом защиты от негатива и злых влияний. Они считаются оберегами от злых сил и дурных намерений.

Породы собак и их влияние на нашу жизнь

Некоторые породы собак ассоциируются с возможностью обрести любовь и дружбу:

Лабрадор, хаски, бульмастиф, колли, сенбернар и ньюфаундленд

Считается, что эти породы помогают обрести настоящую любовь и верного сообщника.

Если вы хотите улучшить свое настроение и расширить круг общения, обратите внимание на эти породы:

Терьер, Джек Рассел, такса, шпиц, болонка, мопс и японский чин.

Считается, что эти породы помогают поднять настроение и способствуют формированию новых дружеских отношений.

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Собаки и карьера

Для тех, кто стремится к карьерному росту и финансовой стабильности, существуют следующие породы собак:

Кавказская овчарка и немецкая овчарка

Считается, что эти породы способствуют карьерному успеху и финансовому благополучию.

Собачьи приметы

Собаки также имеют свои приметы и предрассудки, которые могут предусмотреть разные события:

Собака на пороге – знак верного друга в вашей жизни.

Бездетные пары, берущие беспризорную собаку, могут ожидать удачу в своей жизни.

Собачий лай может отгонять злые силы и негатив.

Соскучащаяся собака может предупреждать о предстоящей болезни.

Черная собака в доме может защищать от молний и пожаров.

Собака, воющая на Луну, может предвещать неприятности для хозяина.

Поведение собаки на улице может также указывать на будущие события.

Напомним, мы уже писали, как понять свою собаку по поведению.

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