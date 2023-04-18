Які прості звички допоможуть розбагатіти та залучити гроші в своє життя

Фінансовий успіх залежить від низки чинників, зокрема й від ваших щоденних звичок. Вони допоможуть залучити гроші та стати успішними.

Виконуйте наступні поради, завдяки яким ваше фінансове становище точно покращиться. Серед них: планування, контроль доходів та витрат тощо.

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Планування

За допомогою блокноту або спеціальних програм плануйте день, тиждень, рік. Плани будуть змінюватися та коригуватися, але людина бачитиме, що рухається в правильному напрямку. Такі списки не дозволять забути і упустити щось важливе.

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Контроль доходів та витрат

Оберіть зручний спосіб, щоб відслідковувати витрати та доходи. За кілька місяців ви точно побачите, на які непотрібні витрати йдуть ваші гроші. Такий спосіб дозволить більш раціонально використовувати бюджет.

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Турбуйтеся про себе

Часто багато грошей люди витрачають та солодощі, алкоголь та навіть фастфуд. Проте такі витрати не тільки утворюють діру у вашому бюджеті, але шкодять здоров'ю. Підходьте раціонально до придбання продуктів харчування, зокрема споживати більше овочів та фруктів.

Заощадження

Варто щомісяця відкладати 10% заробітку. Це дозволить не мати кредитів та боргів у разі непередбачених обставин.

Помилки – новий досвід

Жодна людина не обходиться без несподіваних витрат чи кредитів, тому пройдіть ці труднощі, врахуйте помилки і рухайтеся далі, досягаючи успіху.

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Нагадаємо, що гроші мають сильну енергетику, а звичайна купюра може стати справжнім талісманом. Такий магніт притягуватиме фінанси. Як її знайти, читайте в матеріалі UAportal.

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