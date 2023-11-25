Які субсидії для населення передбачені на зиму 2023-2024

Опалювальний сезон 2023-2024 років увійшов в силу, а з ним і нові правила надання грошової допомоги на опалення в Україні. Уряд вирішив суттєво збільшити обсяг субсидій для придбання дров та вугілля, надаючи підтримку громадянам у опалювальний період, який триватиме до квітня.

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Розмір субсидій взимку тепер призначається, якщо витрати на комунальні послуги становлять більше 15% середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Це правило діє до закінчення воєнного стану та протягом 1 місяця після його скасування, пише NV.ua.

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Минулого опалювального сезону середній розмір субсидії складав 1600 гривень на місяць. Очікується, що цього року розмір допомоги може зрости, особливо з урахуванням збільшення тарифів на електроенергію.

Для отримання субсидії, можна скористатися онлайн-платформами, такими як "Дія" або портал Пенсійного фонду України. Онлайн-процедури дозволяють подати заяву та прикріпити необхідні документи без відвідування офісів.

Ухваленою рішенням Кабінету Міністрів України, нормативи опалення на цей сезон зросли приблизно в 4 рази. Тепер субсидії на вугілля становлять 2,23 тонни, а на дрова - 7,41 тонни. Це рішення було прийняте з урахуванням зростання цін на тверде паливо, і тепер субсидії покриють більшу частину витрат на його придбання.

Розмір субсидій розраховується індивідуально для кожної сім'ї залежно від її доходів. Також, сім'ї, які вже отримують субсидію на купівлю пічного палива, автоматично отримають нові виплати, але для цього необхідно надати згоду Пенсійному фонду на передачу даних міжнародним партнерам.

Деякі домогосподарства, які мають право на житлову субсидію, отримають її автоматично, без необхідності подавати нові заяви. Однак деякі категорії громадян можуть потребувати нового звернення для отримання субсидії, такі як ті, хто змінив соціальний статус чи має нових членів родини.

Розрахунок доходів для отримання субсидій виконується за І – II квартали 2023 року, а розмір пенсійної виплати враховується за серпень 2023 року при розрахунку житлової субсидії на опалювальний період.

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