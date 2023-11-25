Какие субсидии для населения предусмотрены на зиму 2023-2024

Отопительный сезон 2023-2024 годов вступил в силу, а с ним и новые правила предоставления денежной помощи на отопление в Украине. Правительство решило существенно увеличить объем субсидий для приобретения дров и угля, оказывая поддержку гражданам в отопительный период, который продлится до апреля.

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Размер субсидий зимой теперь назначается, если расходы по коммунальным услугам составляют более 15% среднемесячного совокупного дохода семьи. Это правило действует до окончания военного положения и в течение 1 месяца после его отмены, пишет NV.ua.

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В прошлом отопительном сезоне средний размер субсидии составлял 1600 гривен в месяц. Ожидается, что в этом году размер пособия может возрасти, особенно с учетом увеличения тарифов на электроэнергию.

Для получения субсидии можно воспользоваться онлайн-платформами, такими как "Действие" или портал Пенсионного фонда Украины. Онлайн-процедуры позволяют подать заявление и прикрепить документы без посещения офисов.

Принятой решением Кабинета Министров Украины, нормативы отопления на этот сезон выросли примерно в 4 раза. Теперь субсидии на уголь составляют 2,23 тонны, а на дрова – 7,41 тонны. Это решение было принято с учетом роста цен на твердое топливо, и теперь субсидии возместят большую часть расходов на его приобретение.

Размер субсидий рассчитывается индивидуально для каждой семьи в зависимости от доходов. Также семьи, уже получающие субсидию на покупку печного топлива, автоматически получат новые выплаты, но для этого необходимо дать согласие Пенсионному фонду на передачу данных международным партнерам.

Некоторые домохозяйства, имеющие право на жилищную субсидию, получат ее автоматически, без необходимости подавать новые заявления. Однако некоторые категории граждан могут нуждаться в новом обращении для получения субсидии, такие как те, кто изменил социальный статус или имеет новых членов семьи.

Расчет доходов для получения субсидий выполняется за I – II кварталы 2023, а размер пенсионной выплаты учитывается за август 2023 при расчете жилищной субсидии на отопительный период.

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