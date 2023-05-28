Який день найсприятливіший для весілля: астрологи дали поради для всіх знаків зодіаку

Весілля є особливою подією в житті кожної людини, тому велика увага приділяється не лише підготовці урочистої церемонії, а й даті, в яку вона відбудеться. За словами астрологів, кожен знак зодіаку має свої сприятливі дати, які дозволять залучити удачу в союз.

Овни – сміливі та впевнені у собі. 1, 5, 6, 9, 10, 11 та 13 – сприятливі дати для одруження. Марс – управитель цього знаку, найкращий день для весілля – вівторок.

Тельці знаходяться під заступництвом Венери.8, 9, 10, 11, 15, 16, 20 – сприятливі дати для шлюбу, найкращий день – п'ятниця.

Для Близнюків 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 23, 24, 26 та 27 – хороші дати для шлюбу, найкращий день – середа

Для Раків 23, 24, 26 та 27 сприятливі дати для весілля, найкращий день – понеділок.

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Для Левів найкращі дати для весілля 23, 24, 27, 28 та 29, найкращий день – неділя.

Для Дів 23, 24, 27, 28 і 29 – хороші дати, щоб зв'язати себе шлюбними узами, найкращий день – середа.

Для Терезів 5, 6, 7, 8, 9, 11 та 15 – сприятливі дати для укладення шлюбу, найкращий день – п'ятниця.

Для Скорпіонів 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 23, 24, 26 та 27 – найбільш підходящі дати для шлюбу, найкращий день – вівторок.

Для Стрільців найкращі дати для шлюбу – 1, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 28, найбільш підходящий день для шлюбу – четвер.

Для Козерогів найбільш підходящі дати весілля – 6, 7, 8, 9, 10, 19, 25, 26, 27, 30, 31, найкращий день – субота.

Для Водоліїв найсприятливіші дати для шлюбу – 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 27, 29 та 30, найкращий день – субота.

Для Риб найкращі дати весілля – 1, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 28, найкращі дні – понеділок та четвер.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.