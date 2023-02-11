Який домашній улюбленець стане ідеальним вибором для вас: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Багато хто замислювався над тим, щоб завести домашнього вихованця, але вибір зробити іноді занадто складно. Потрібно, щоб і улюбленець був у радість, і завдавав менше клопотів.

За словами астрологів, варто звернути увагу на деякі підказки. Ось на що вказують зірки!

Для Овнів найкраще завести хом'яка – це та тварина, якій не потрібне тривале дресирування. Такий улюбленець розважатиме своєю присутністю і не потребує підвищеної уваги.

Тельцям, які відрізняються завзятістю, варто звернути увагу на лабрадора. Цей пес стане для них вірним другом.

Ракам варто вибрати кролика – ця тварина подарує уродженцям знаку багато приємних емоцій.

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Близнюки дуже балакучі, і їх ідеальний домашній улюбленець – папуга.

Леви люблять привертати до себе увагу, тому їх ідеальний вихованець має бути особливим. Їм варто звернути увагу на екзотичних птахів.

Для Дів, які є справжніми перфекціоністами та терпіти не можуть хаосу, найкращим вибором стануть рибки. Вони не створюють безлад та не вимагають уваги.

Терези хочуть, щоб їхній домашній вихованець був вірним другом, тому їм варто звернути увагу на собак. Можливо, навіть узяти пса із притулку.

Скорпіонам підійде шиншила, яка може підкорити будь-кого. Уродженці знаку не пошкодують про такий вибір.

Стрільці постійно шукають пригод, і такі емоції їм може подарувати змія.

Для Козерогів вірним другом стане йоркшир – у нього є всі риси, які шукають уродженці знаку у домашньому улюбленці.

Водолії люблять свободу, і найкращий улюбленець для них – кішки, які мають такий самий норовливий характер.

Дбайливим Рибам варто звернути увагу на черепашку – цей улюбленець якраз потребує тієї уваги, яку можуть дати уродженці знаку.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.