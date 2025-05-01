Яка вартість одного року страхового стажу в 2025 році

Українські громадяни мають можливість самостійно придбати додатковий страховий стаж. Це дає змогу забезпечити собі вищу пенсію в майбутньому.

Вартість одного місяця страхового стажу обчислюється за фіксованою формулою. Про це зазначає "24 Канал" з посиланням на Пенсійний фонд України.

На сьогодні один місяць страхового стажу коштує 22% від розміру мінімальної заробітної плати. Оскільки мінімальна зарплата наразі становить 8 000 гривень, вартість одного місяця стажу дорівнює 1 760 гривень.

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"Щоб у 2025 році до страхового стажу було зараховано один повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску", – повідомляє ПФУ.

Кому варто розглянути можливість докупити страховий стаж:

громадянам, які мешкають за межами України, але планують оформити пенсію саме тут;

тим, хто не має необхідного мінімуму страхового стажу для призначення пенсії;

людям із низьким рівнем офіційного доходу, які бажають у майбутньому отримувати вищу пенсію.

Можна придбати одразу один рік страхового стажу, це обійдеться у 21 120 гривень.

Раніше ми розповідали, які періоди не враховуються при виході на пенсію.

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