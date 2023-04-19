Яку одну функцію смартфону слід вимкнути, щоб зекономити заряд батареї

Мобільні телефони стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя, які дозволяють нам в будь-який момент обмінюватися повідомленнями зі своїми близькими, перевіряти електронну пошту, банківський рахунок, читати новини та виконувати багато інших завдань.

Оскільки ми постійно використовуємо свій гаджет, його батарея швидко розряджається. Проте існують прості способи, які допоможуть нам зберегти заряд батареї телефону.

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Згідно з порталом santeplus, щоб отримати максимальну віддачу від мобільного телефону та зекономити заряд його акумулятора, іноді достатньо вимкнути лише одну функцію. Коли рівень заряду батареї дуже низький, можна вимкнути функцію автоматичного повороту екрана.

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Ця функція визначає орієнтацію телефону та рух за допомогою акселерометра, перемикаючи екран з портретного режиму в ландшафтний. Однак вона може надмірно споживати енергію телефону, тому вимкнення цієї функції допоможе зберегти заряд батареї на декілька хвилин.

Щоб вимкнути функцію автоматичного повороту екрана, достатньо увійти у швидкі налаштування телефону, провівши пальцем вниз по екрану. Після відображення панелі налаштування торкніться піктограми портретної орієнтації, щоб вимкнути поворот екрана.

Нагадаємо, що під час заряджання смартфона від павербанку є певні правила. Завдяки цьому ваш гаджет буде добре функціонувати. Раніше ми писали про одну маленьку хитрість, яка допоможе зарядити смартфон значно швидше та як врятувати кабель смартфона від поломки.

Якщо на гаджеті з'явились подряпини та затертості, то відполірувати екран смартфона або планшета легко, але робити це слід обережно, щоб не пошкодити його. Позбутись подряпин на екрані смартфона можна легко за допомогою зубної пасти.

Акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

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