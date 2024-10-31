Яку виплату отримують військові під час звільнення з армії

Військовослужбовці ЗСУ, звільняючись, мають право отримати 50% місячного грошового забезпечення за кожен відпрацьований рік. Для мобілізованих військових передбачено 4% від місячного забезпечення за кожен відслужений місяць.

При звільненні з військової служби військовослужбовці отримують одноразову фінансову допомогу. Про це пише ТСН.

Грошова підтримка під час звільнення

- Через стан здоров’я: військові, які змушені залишити службу за медичними показаннями, можуть розраховувати на компенсацію, що дорівнює 50% їхнього місячного грошового доходу за кожен повний рік служби. Вислуга років не враховується, тобто допомога надається незалежно від загальної кількості років служби у ЗСУ.

Звільнення з інших причин:

- досягнення граничного віку;

- скорочення чисельності або штату;

- завершення терміну контракту;

- службові відносини з близькими особами;

- невиконання умов контракту командуванням.

У цих випадках також виплачується 50% місячного доходу за кожен рік служби, але лише за умови мінімальної вислуги в 10 років.

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Додаткові компенсації

Під час звільнення військові мають право на додаткові виплати, серед яких:

- зарплата за місяць звільнення, включаючи всі доплати й винагороди;

- компенсація за неотримане майно, де військовий отримує кошти за те, що мав отримати за час служби;

- компенсація за невикористані відпустки, включаючи основні та додаткові;

- допомога для оздоровлення й вирішення соціально-побутових питань, якщо ці виплати не були надані у рік звільнення.

Окремі компенсації передбачені для сімей військовослужбовців, які пропали безвісти або опинилися в полоні. Ці виплати залежать від умов договорів та законодавства.

Рівень оплати праці у військових

Заробітна плата військових в Україні залишиться на поточному рівні до кінця 2024 року із збереженням усіх наявних надбавок. Основні щомісячні виплати залежать від умов проходження служби та становлять:

- 30 тис. грн – за виконання бойових завдань;

- 50 тис. грн – для військових у штабах та командних структурах;

- 100 тис. грн – для військовослужбовців у зоні активних бойових дій або тих, хто проходить реабілітацію;

- 70 тис. грн – для військових на передовій.

Нагадаємо, Кабмін частково відновив бронювання військовозобов‘язаних.

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