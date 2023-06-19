Ким ви були у минулому житті? Нумерологія розкриє секрет – і це вразить багатьох

Багато людей вірять, що душа повертається на землю після смерті. Віра в реінкарнацію – одна з найдавніших ідеологічних течій, яка користується популярністю досі.

Нумерологія може розповісти, ким ви були у попередньому втіленні, але спочатку потрібно розрахувати своє особисте число. Для цього потрібно скласти кожну цифру дати народження. Наприклад, людина, яка народилася 1 червня 1979 року, має виконати операцію 1+6+1+9+7+9=33. Потім знову скласти результат 33: 3+3=6. Особисте нумерологічне число 6.

1

Якщо ваше число дорівнює 1, це означає, що в минулому житті ви були лікарем або медсестрою, які мешкали в Китаї. У вас були великі амбіції та бажання допомагати іншим. Ви любили розгадувати таємниці, тому постановка діагнозу приносила вам величезне задоволення.

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2

Це означає, що у минулому житті ви працювали клерком. Ви приїхали зі Сполучених Штатів і були дуже організованою людиною, яка дбала про все до найдрібніших деталей. На жаль, люди часто користувалися вашими сильними сторонами і доручали вам завдання, що виходили за межі ваших обов'язків.

3

Якщо ваше число 3, то ви малювали, танцювали чи грали. Швидше за все, ви пробували потроху кожну професію. Ви були креативними і прагнули пізнавати світ, ви не терпіли одноманітності, місцем вашого проживання була Франція.

4

Якщо ваше число 4, у минулому житті ви мали завзятість і мужність. Ви працювали поліцейським або суддею, які вершили правосуддя щодо людей, які стали на неправильну життєву дорогу. Ви жили у США.

5

Ваше життя було сповнене пригод, як хороших, так і поганих. У вас не було певного заняття чи місця проживання. Вам було важко всидіти на одному місці. Ви мандрували світом у пошуках щастя. Ви були оптимістичні та товариські.

6

Місцем вашого проживання був елегантний маєток у Англії. Ви походили з багатої сім'ї, і вам не доводилося багато працювати у своєму житті. На жаль, у коханні удача була не на вашому боці, адже саме сім'я вирішувала, за кого ви вийдете заміж. Ви не були згодні з їхнім рішенням.

7

У минулому житті ви жили у Німеччині. Ви були дуже релігійною людиною, яка вирішила віддати своє життя в руки Бога. Ви були ченцем – і дуже суворим.

8

Якщо ваше число 8, то в минулому житті ви були фермером або просто домробітницею. Ви відчували себе задоволеним життям і не чекали від нього надто багато. Ви були скромною і доброю людиною, що рідко суперечить іншим. Вашою країною походження була Польща.

9

Вам не дуже пощастило у минулому житті. Ви були жадібним і гордим завсідником в'язниці, за різного роду крадіжки та провини. Ви тривалий час жили у Греції, але конфлікти з поліцією змусили вас тікати з країни.

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