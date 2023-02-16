Китай отримає своє: астролог дав прогноз, коли і як розпадеться Росія

Росія, яка розв'язала криваву війну проти України, зіткнеться із серйозними наслідками своєї ж агресії – їй загрожує втрата частини територій. Цей процес буде запущено вже 2023 року.

Про це заявив ведичний астролог Алакх Ніранжан. "Російська Федерація зменшиться досить серйозно. Піде Кенігсберг (Калінінград), піде Кавказ, зокрема звільниться Абхазія. Звільниться Придністров'я, піде Далекий Схід", - зазначив він.

За словами астролога, Китай забере Сибір, хоча Росія за документами намагатиметься зберегти видимість своєї територіальної цілісності. Руйнівні процеси почнуться і в центрі Росії, можливе введення навіть миротворчих місій.

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Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

Астролог Яна Тимощук вважає, що найнебезпечнішим буде для України 24 лютого, найважчими – березень та квітень. У травні ситуація дещо покращиться.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.