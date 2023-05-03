Клей, магніт та мило: які речі обов'язково треба мати в машині, щоб швидко полагодити несправність в дорозі

Якщо ви хочете ремонтувати своє авто самостійно, а не здавати його на кілька днів до автосервісу, Auto24 зібрали корисні поради від фахівців з ремонту, які допоможуть вам швидко полагодити машину.

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Інформація є найважливішою. Краще мати книжку з обслуговування та ремонту авто вашої моделі. Там пишуть про можливі проблеми, які можуть виникнути, і як з ними впоратися.

Клей є необхідним аксесуаром для ремонту різних поверхонь машини. Якщо ви не маєте його поруч, використайте шматочок пінопласту та розчинник. Такий клей є відмінним. А якщо розчинити целулоїд (з нього виготовляють лінійки та кульки для пінг-понгу), вийде взагалі емаліт, який використовували навіть в авіації.

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Тримач гайок – це зручний аксесуар, який варто придбати. Він допоможе вам знайти місце під капотом для гайки.

Магніт з отвором – це корисна річ у вашому арсеналі, коли вам потрібно щось дістати. Використайте його для дрібних деталей, які впали у капот, або для кріплень.

Мастило, гальмівна рідина, гас, оцет та лимонна кислота – це засоби, якими можна відмити іржу з гайок та болтів. Адже часто автосервіси відмовляються брати на обслуговування машину зі старими деталями.

Мило – лайфхак, який допоможе вам відмити руки. Намилити їх потрібно саме до роботи і дати милу висохнути, не витираючи рушником. Сухе мило не дасть бруду в’їдатися в шкіру.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити саморобну пасту для чищення рук від мастила та мазуту після ремонту авто.

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