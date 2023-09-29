"Коли кожен постріл точно в ціль": українські морпіхи знищили вантажівку окупантів з БК (відео)

Бійці 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського успішно ліквідували російську вантажівку разом із її вантажем.

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Результати їхньої роботи були опубліковані на Facebook. Транспортний засіб, який належав російським окупантам, перебував на дорозі, коли сталася потужна детонація боєкомплекту.

На відеозаписі видно, як транспортний засіб рухається по дорозі, а потім українські захисники точно влучають у нього, нейтралізуючи його. Внаслідок потужного вибуху відбулася детонація боєкомплекту. Ця ефективна операція була проведена спільно з підрозділом "Сови".

"Коли кожен постріл – в ціль", – підкреслено в дописі.

Нагадаємо, у Херсонській області ліквідовано штаб російської окупаційної армії. Сили оборони завдяки коригуванню СБУ вдарили з HIMARS по командному пункту російських офіцерів 24 мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії.

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