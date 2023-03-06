Комік Щегель, який втік з України і образив громадян, записав відео з вибаченнями

Український комік Андрій Щегель, який нещодавно оскандалився із заявою щодо війни в Україні та образив наших захисників, знову "відзначився". Він назвав нашу країну "йо*аним цирком з попаяними дебілами, у яких немає шансів на цивілізоване життя".

Зокрема, Щегель заявив: "Люди – йо*ані щури, які не можуть включити голову, заперечити, підтримати і щось робити... Вони абсолютно залежні пі**ри, які трясуться за пиріжок з гів**м, аби у них не забрали ні на що не здатне громадянство".

Також комік заявив, що повертатися в Україну не збирається начебто через образу на українців.

Читайте також: Голову патрульної поліції Львівщини звільнили з посади після скандалу з перепусткою, яку він подарував своїй дівчині

Відео дня

"Я щиро вдячний українському народу, який організував можливість отримання політичного притулку в ряді країн. Мені пох*ю шість тисяч раз і я готовий туди ніколи не повертатися, бо на х*я. Немає сильнішого мотиватора, ніж український народ, не повертатися в Україну. Українські коміки недорозвинуті під**аси, ми Північна Корея, от що я думаю", – додав стендапер.

Увага! Відео 18+

У понеділок, 6 березня, Щегель зробив нову заяву, проте вже менш пафосну. Відеозвернення він виклав у своєму Інстаграмі.

"Жесть несеться. Записав пояснення", – прокоментував він своє відео.

Далі слова Щегеля прямою мовою:

Шановні брати та сестри українці, настав час роз'яснити, що останнім часом відбувається у публічному просторі. Шкода, що багато засобів масової інформування зацікавлені лише в клікбейтах, які породжують непорозуміння та ненависть.

Я в жодному разі не вважаю, що вибір людини саме гинути на війні і маю на увазі, що українці свідомо обирають Україну та бажання за неї боротися, що в результаті, на жаль часом призводить до загибелі кращих її дітей.

Пропоную вам повністю передивитися інтерв'ю зі Скрипіним і самим зробити висновки, що мої слова не містили ні краплі зневаги.

Я в жодному разі не зневажаю всіх українців, останнє відео моєї емоційної та імпульсивної промови шматком викладене в інтернет, та абсолютно вирване з контексту, є лише моєю гнівною і безпорадною реакцією на нескінченні повідомлення мені, моїм близьким та друзям з прогнозами розправи і вбивством впродовж кількох діб. Які просто зводять тебе з розуму. Я приношу вибаченням всім, кому скандал за моєю участю завдав страждань, провокація є роботою коміка. Але на жаль пошук ворогів і полювання на відьом вийшли за межі розумного.

Я запевняю, що хотів бути з вами відвертим, бо поважаю вас, і вважаю, що той, хто каже неприємну правду, набагато безпечніший за того, хто каже те, що хочуть люди почути.

В України є справжні вороги, і це точно не я. Дякую за увагу.

Раніше стало відомо, що ескортниця з Києва Оксана Волощук (псевдонім Ксюша Манекен) отримала орден від влади за "допомогу військовій розвідці".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!