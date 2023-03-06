Комик Щегель, сбежавший из Украины и оскорбивший граждан, записал видео с извинениями

Украинский комик Андрей Щегель, недавно оскандалившийся с заявлением о войне в Украине и оскорбивший наших защитников, снова "отличился". Он назвал нашу страну "йо**ным цирком с попаянными дебилами, у которых нет шансов на цивилизованную жизнь".

В частности, Щегель заявил: "Люди – йо**ные крысы, которые не могут включить голову, возразить, поддержать и что-то делать... Они абсолютно зависимые пиры, которые трясутся за пирожок с гав**м, чтобы у них не забрали ни на что не способное гражданство".

Также комик заявил, что возвращаться в Украину не собирается вроде бы из-за обиды на украинцев.

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Видео дня

"Я искренне благодарен украинскому народу, который организовал возможность получения политического убежища в ряде стран. Мне пох*ю шесть тысяч раз и я готов туда никогда не возвращаться, потому что на х*я. Нет более сильного мотиватора, чем украинский народ, не возвращаться в Украину "Украинские комики недоразвиты пид**асы, мы Северная Корея, вот что я думаю", — добавил стендапер.

Внимание! Видео 18+

В понедельник, 6 марта, Щегель сделал новое заявление, однако уже менее пафосное. Видео-обращение он изложил в своем Инстаграме.

"Жесть уносится. Записал объяснение", – прокомментировал он свое видео.

Далее слова Щегеля на прямом языке:

Уважаемые братья и сестры украинцы, пора разъяснить, что в последнее время происходит в публичном пространстве. Жаль, что многие средства массовой информации заинтересованы только в кликбейтах, которые порождают недоразумение и ненависть.

Я ни в коем случае не считаю, что выбор человека именно погибать на войне и имею в виду, что украинцы сознательно выбирают Украину и желание за нее бороться, что в результате, к сожалению, порой приводит к гибели лучших ее детей.

Предлагаю вам полностью посмотреть интервью со Скрипиным и самим заключить, что мои слова не содержали ни капли пренебрежения.

Я ни в коем случае не презираю всех украинцев, последнее видео моей эмоциональной и импульсивной речи куском выложенное в интернет и абсолютно вырванное из контекста, является лишь моей гневной и беспомощной реакцией на бесконечные сообщения мне, моим близким и друзьям с прогнозами расправы и убийством на протяжении нескольких суток. Которые просто сводят тебя с ума. Я приношу извинения всем, кому скандал с моим участием причинил страдания, провокация является работой комика. Но к сожалению поиск врагов и охота на ведьм вышли за пределы разумного.

Я уверяю, что хотел быть с вами откровенным, потому что уважаю вас, и считаю, что говорящий неприятную правду гораздо безопаснее того, кто говорит то, что хотят люди услышать.

У Украины есть настоящие враги, и это точно не я. Благодарю за внимание.

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