Комунальники пояснили, як правильно знімати показники лічильника води: це зекономить вам кошти

Щоб уникнути зайвих витрат на комунальні послуги, українцям потрібно регулярно знімати показники лічильників та передавати їх відповідним службам. Процес необхідно виконувати не лише вчасно, але й з дотриманням певних правил.

Як повідомляє на портал portmone.com, при знятті показників лічильників води слід враховувати кілька важливих аспектів. Спочатку важливо визначити, скільки стояків є в квартирі, оскільки їх може бути один або два (окремо для кухні та ванної). Кількість лічильників залежить від цього параметра.

Також кількість лічильників залежить від наявності бойлера або газової колонки, адже у цьому випадку лічильник вимірює лише холодну воду. Якщо цих приладів немає, то показники лічильників для холодної та гарячої води вимірюють окремо.

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Після визначення кількості лічильників варто звернути увагу на циферблат пристрою. Зазвичай на ньому записано 8 цифр, при цьому останні три звичайно позначаються окремо комою або в іншому кольорі. Ці останні цифри показують витрати води в літрах і їх не потрібно враховувати, оскільки дані передаються в кубометрах.

Наприклад, якщо ваш лічильник показує 000987,654, потрібно передати лише цифру 987, яка вказує на використаний об'єм води у кубометрах. Цифра 654 у цьому випадку показує витрати води в літрах.

До значень можна застосовувати округлення, оскільки це не впливає на суттєвість даного процесу.

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