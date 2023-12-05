Кому з пенсіонерів потрібно пройти ідентифікацію у ПФУ до 31 грудня, щоб не втратити виплати

Директорка Департаменту з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації ПФУ, Валентина Боршовська, розкрила важливі аспекти проходження фізичної ідентифікації для певної категорії пенсіонерів.

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За її словами, ця процедура є обов'язковою для пенсіонерів, які набули статус ВПО до 24 лютого 2022 року та отримують свої виплати через Ощадбанк. Термін для їх проходження закінчується 31 грудня 2023 року. Про це пише kp.ua.

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Інші категорії пенсіонерів не обмежені термінами проходження фізичної ідентифікації. Проте, якщо банк не провів цю процедуру через рік з моменту невикористання пенсійної картки, особі слід самостійно звернутися до ПФУ.

Також Валентина Боршовська повідомила, що пенсіонери, які перебувають за кордоном, можуть здійснити ідентифікацію двома способами: через Єдиний державний вебпортал електронних послуг або в дипломатичній установі України за кордоном. Крім того, уряд розробляє спосіб проходження ідентифікації через відеозв'язок, який дозволить пенсіонерам показати свої документи уповноваженій особі та отримати необхідну допомогу.

Важливо зауважити, що цей процес буде можливим, якщо вступить в силу Порядок установлення територіальним органом ПФУ особи одержувача пенсії за допомогою відеоконференцзв'язку.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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