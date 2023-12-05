Кому из пенсионеров нужно пройти идентификацию в ПФУ до 31 декабря, чтобы не потерять выплату

Директор Департамента по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации ПФУ, Валентина Боршовская, раскрыла важные аспекты прохождения физической идентификации для определенной категории пенсионеров.

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По ее словам, эта процедура обязательна для пенсионеров, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года и получают свои выплаты через Сбербанк. Срок для их прохождения истекает 31 декабря 2023 года. Об этом пишет kp.ua.

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Остальные категории пенсионеров не ограничены сроками прохождения физической идентификации. Однако если банк не провел эту процедуру через год с момента неиспользования пенсионной карты, лицу следует самостоятельно обратиться в ПФУ.

Также Валентина Боршовская сообщила, что находящиеся за рубежом пенсионеры могут осуществить идентификацию двумя способами: через Единый государственный вебпортал электронных услуг или в дипломатическом учреждении Украины за границей. Кроме того, правительство разрабатывает способ прохождения идентификации через видеосвязь, которая позволит пенсионерам показать свои документы уполномоченному лицу и получить необходимую помощь.

Важно заметить, что этот процесс будет возможен, если вступит в силу порядок установления территориальным органом ПФУ лица получателя пенсии с помощью видеоконференцсвязи.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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