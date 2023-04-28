'Контрнаступ не треба вважати останньою битвою': Кулеба прокоментував мету України

Збройні сили України готуються до контрнаступу, на який чекає чимало українців. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав не називати майбутній контрнаступ "вирішальним".

За його словами, цю операцію не потрібно вважати "останньою битвою". Про це Кулеба сказав під час пресконференції в Одесі.

"Контрнаступ не треба вважати останньою битвою. Остання битва – це та битва, яка призведе до повного звільнення українських територій. Але цей висновок можна буде зробити тільки вкінці битви, а не на початку. А ті, хто робить висновок, чи є це вирішальною битвою, на самому початку, вони викривлюють картину наших зусиль", – зазначив глава МЗС України.

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Міністр додав, що висновки щодо контрнаступу можна буде робити лише в самому кінці. Водночас він назвав мету України.

За його словами, ЗСУ продовжать битись до тих пір, доки не звільнять території країни від російських окупантів, навіть якщо для цього знадобиться декілька контрнаступів. Кулеба наголосив, що війна з росією не є конфліктом, який можна заморожувати.

Раніше голова ГУР Кирило Буданов прокоментував контрнаступ ЗСУ та пояснив, чи відбудеться він навесні, як він раніше прогнозував.

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