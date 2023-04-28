'Контрнаступление не надо считать последней битвой': Кулеба прокомментировал цель Украины

Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступлению, которого ждет немало украинцев. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не называть предстоящее контрнаступление "решающим".

По его словам, эту операцию не нужно считать "последней битвой". Об этом Кулеба сказал во время пресс-конференции в Одессе.

"Контрнаступление не надо считать последним сражением. Последняя битва – это та битва, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Но этот вывод можно будет сделать только в конце битвы, а не в начале. А те, кто делает вывод, является ли это решающим сражением, в самом начале они искажают картину наших усилий", – отметил глава МИД Украины.

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Министр добавил, что выводы о контрнаступлении можно будет делать только в самом конце. В то же время он назвал цель Украины.

По его словам, ВСУ продолжат сражаться до тех пор, пока не освободят территории страны от российских оккупантов, даже если для этого понадобится несколько контрнаступлений. Кулеба подчеркнул, что война с россией не является замораживающим конфликтом.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал контрнаступление ВСУ и объяснил, состоится ли оно весной, как он ранее прогнозировал.

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