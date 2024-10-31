Хто першочергово підлягатиме мобілізації у листопаді-2024

У зв'язку з триваючою російською агресією, в Україні продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації до 7 лютого 2025 року. Це означає продовження призову громадян на військову службу.

Основний контингент для мобілізації у листопаді 2024 року складають громадяни віком від 25 до 50 років, які можуть отримати мобілізаційні розпорядження (бойові повістки). Особливу увагу приділяють військовозобов'язаним чоловікам, яких військово-лікарська комісія визнала придатними до служби, незалежно від наявності бойового досвіду. Про це пише Новини.live.

Окрему категорію становлять чоловіки віком до 60 років, які раніше мали статус "обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану". Вони мають пройти повторний медичний огляд до 4 лютого 2025 року. Також можлива мобілізація осіб старше 50 років, які володіють дефіцитними військовими спеціальностями.

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Українська армія відкрита і для добровольців. Підписати контракт можуть призовники від 18 до 25 років без досвіду строкової служби, придатні за станом здоров'я жінки, особи з інвалідністю (за відповідним висновком ВЛК), громадяни з правом на відстрочку від мобілізації, а також іноземці, які бажають захищати Україну.

Військове керівництво наголошує на потребі не лише в бойових підрозділах, але й у фахівцях різних спеціальностей. Зокрема, армія потребує водіїв, зварювальників, фахівців зі зв'язку, IT-спеціалістів, кухарів, медичних працівників, діловодів та бухгалтерів. Це підкреслює важливість залучення професіоналів різних галузей для забезпечення ефективного функціонування Збройних Сил України.

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