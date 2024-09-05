Хто має право на податкову знижку на навчання дитини

В Україні діє програма державної підтримки освіти, яка дозволяє батькам і студентам отримати податкову знижку на оплату навчання. Це означає, що ви можете повернути частину коштів, витрачених на освіту. Давайте розберемося детальніше, як це зробити. Про це пише РБК.

Що таке податкова знижка на навчання?

Це можливість для платників податків повернути частину коштів, витрачених на оплату навчання для себе або своїх дітей. Держава компенсує 18% від суми витраченої на освіту.

Хто може отримати податкову знижку?

Студенти: Якщо ви маєте офіційний заробіток і сплачуєте податки, ви можете отримати знижку на власне навчання.

Якщо ви маєте офіційний заробіток і сплачуєте податки, ви можете отримати знижку на власне навчання. Батьки/опікуни: Батьки, опікуни або утриманці можуть отримати знижку за навчання своїх дітей.

Батьки, опікуни або утриманці можуть отримати знижку за навчання своїх дітей. Члени сім’ї: Чоловік або дружина студента також можуть претендувати на знижку.

Які витрати підлягають відшкодуванню?

Оплата навчання: у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах України.

у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах України. Оплата додаткових освітніх послуг: гуртки, секції, курси.

Що не відшкодовується?

Навчання за кордоном.

Додаткові курси, не пов’язані з основною освітою (наприклад, курси підвищення кваліфікації для дорослих).

Навчання на військовій кафедрі.

Як оформити податкову знижку?

Зберіть необхідні документи: Заява із зазначенням реквізитів рахунку для перерахування коштів.

Копії паспорта.

Податкова декларація.

Довідка про доходи.

Договір з навчальним закладом.

Квитанції про оплату.

Документи, що підтверджують родинні зв’язки (при необхідності).

Ідентифікаційний код. Подайте документи: Особисто до податкової служби.

Через уповноважену особу.

Поштою. Отримайте відшкодування: Кошти будуть перераховані на ваш банківський рахунок протягом 60 календарних днів після розгляду заяви.

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Як розрахувати розмір знижки?

Розрахунок досить простий:

Розрахуйте суму сплаченого податку за рік. Відніміть від цієї суми 18% від суми витраченої на навчання. Різниця і буде сумою, яку вам повернуть.

Приклад:

Якщо ви заробили за рік 120 000 грн і заплатили 21 600 грн податку, а на навчання витратили 25 000 грн, то держава поверне вам 4 500 грн.

Детальнішу інформацію ви можете знайти на сайтах:

Кабінету Міністрів України

Порталу "Дія"

Державної податкової служби

Умови отримання податкової знижки можуть змінюватися, тому перед поданням документів рекомендується уточнити актуальну інформацію на офіційних сайтах.

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