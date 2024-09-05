Кто имеет право на налоговую скидку на обучение ребенка

В Украине действует программа государственной поддержки образования, позволяющая родителям и студентам получить налоговую скидку на оплату обучения. Это означает, что вы можете вернуть часть средств, потраченных на образование. Давайте разберемся поподробнее, как это сделать. Об этом пишет РБК.

Что такое налоговая скидка на обучение?

Это возможность для налогоплательщиков вернуть часть средств, израсходованных на оплату обучения для себя или своих детей. Государство компенсирует 18% суммы потраченной на образование.

Кто может получить налоговую скидку?

Студенты: Если у вас есть официальный заработок и платите налоги, вы можете получить скидку на собственное обучение.

Если у вас есть официальный заработок и платите налоги, вы можете получить скидку на собственное обучение. Родители/опекуны: Родители, опекуны или иждивенцы могут получить скидку за обучение своих детей.

Родители, опекуны или иждивенцы могут получить скидку за обучение своих детей. Члены семьи: Мужчина или жена студента могут претендовать на скидку.

Какие расходы подлежат возмещению?

Оплата обучения: в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических и вузах Украины.

в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических и вузах Украины. Дополнительные образовательные услуги: кружки, секции, курсы.

Что не возмещается?

Обучение за границей.

Дополнительные курсы, не относящиеся к основному образованию (например, курсы повышения квалификации для взрослых).

Учеба на военной кафедре.

Как оформить налоговую скидку?

Соберите необходимые документы: Заявление с указанием реквизитов счета для перечисления денежных средств.

Копии паспорта.

Налоговая декларация.

Справка о доходах.

Договор с учебным заведением.

Квитанции об оплате.

Документы, подтверждающие родственные связи (при необходимости).

Идентификационный код. Подайте документы: Лично в налоговую службу.

Через уполномоченное лицо.

По почте. Получите возмещение: Денежные средства будут перечислены на ваш банковский счет в течение 60 календарных дней после рассмотрения заявления.

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Как рассчитать размер скидки?

Расчет достаточно прост:

Вычислите сумму уплаченного налога за год. Вычтите от этой суммы 18% от суммы потраченной на обучение. Разница и будет суммой, которую вам вернут.

Пример:

Если вы заработали за год 120 000 грн. и заплатили 21 600 грн. налога, а на обучение потратили 25 000 грн., то государство вернет вам 4 500 грн.

Более подробную информацию вы можете найти на сайтах:

Кабинета Министров Украины

Портала "Действие"

Государственной налоговой службы

Условия получения налоговой скидки могут изменяться, поэтому перед подачей документов рекомендуется уточнить актуальную информацию на официальных сайтах.

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