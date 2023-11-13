Хто з пенсіонерів отримає найменше підвищення пенсії у 2024 році після індексації

Планована індексація пенсій, запланована на березень 2024 року, може стати обмеженою через обмежені фінансові ресурси уряду. Попри значну суму, закладену у бюджеті для перерахунку, можливо, не вистачить коштів на повноцінне підвищення всім пенсіонерам.

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Найбільш обмежені підвищення очікують тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років. За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, така ситуація виникне через недостатнє фінансування, пише 24 Канал. Пенсії цієї категорії громадян відповідають ринковим стандартам, тому індексація для них буде меншою порівняно з тими, хто отримав пенсію ще у 2000-х роках.

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Пояснюючи причину невеликих підвищень, Жолнович вказала, що для цієї категорії пенсійних одержувачів обчислення базуються на середній зарплаті за останні три роки. Індексація пенсій проводиться з урахуванням рівня інфляції за цей період. Ця формула призводила до системного заниження розмірів пенсій для цієї категорії громадян, і наразі існують пенсіонери, які отримують надто низькі виплати, наприклад, 2 500 гривень.

Жолнович підкреслює, що для повноцінної індексації необхідна втричі більша сума, ніж може затвердити уряд. Фінансування, в першу чергу, спрямовується на потреби оборонного сектору України, що обумовлює зменшення коштів для інших галузей.

Щодо очікуваного зростання пенсій після індексації, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вказав, що застосування нової бальної системи дозволить урівняти різницю у розмірах пенсійних виплат. Очікується, що середня пенсія після індексації зросте до 6 тисяч гривень, порівняно із поточним рівнем у 5 311 гривень. Також з 1 січня 2023 року планується збільшення мінімальних пенсійних виплат із 2 093 до 2 361 гривень.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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