Кто из пенсионеров получит малейшее повышение пенсии в 2024 году после индексации

Планируемая индексация пенсий, запланированная на март 2024 года, может стать ограниченной из-за ограниченных финансовых ресурсов правительства. Несмотря на значительную сумму, заложенную в бюджете для перерасчета, может быть, не хватит средств на полноценное повышение всем пенсионерам.

Видео дня

Наиболее ограниченные повышения ожидают тех пенсионеров, которые вышли на пенсию за последние три года. По словам министерки социальной политики Оксаны Жолнович, такая ситуация возникнет из-за недостаточного финансирования, пишет 24 Канал. Пенсии этой категории граждан соответствуют рыночным стандартам, поэтому индексация для них будет меньше по сравнению с теми, кто получил пенсию еще в 2000-х годах.

Читайте также: Какие пенсионные выплаты возрастут вместе с увеличением прожиточного минимума в 2024 году

Объясняя причину небольших повышений, Жолнович указала, что для этой категории пенсионных получателей вычисления базируются на средней зарплате за последние три года. Индексация пенсий производится с учетом уровня инфляции за этот период. Эта формула приводила к системному занижению размеров пенсий для этой категории граждан, и сейчас существуют пенсионеры, которые получают слишком низкие выплаты, например, 2500 гривен.

Жолнович подчеркивает, что для полноценной индексации необходима втрое большая сумма, чем может утвердить правительство. Финансирование в первую очередь направляется на нужды оборонного сектора Украины, что обуславливает уменьшение средств для других отраслей.

Относительно ожидаемого роста пенсий после индексации премьер-министр Украины Денис Шмигаль указал, что применение новой бальной системы позволит уравнять разницу в размерах пенсионных выплат. Ожидается, что средняя пенсия после индексации вырастет до 6 тысяч гривен по сравнению с текущим уровнем 5 311 гривен. Также с 1 января 2023 года планируется увеличение минимальных пенсионных выплат с 2093 до 2361 гривен.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!