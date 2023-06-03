Хто з пенсіонерів отримає надбавку до виплат у червні

В Україні з 1 червня низка пенсіонерів отримає підвищені виплати. Йдеться про тих пенсіонерів, які продовжили працювати після виходу на пенсію.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Зокрема, таким громадянам прийде надбавка за перерахунок, який провели у квітні.

Статистика про новий стаж надходить із значним запізненням, тому лише з червня Пенсійний фонд зробив перерахунок. Надбавка прийде одразу за три місяці.

Читайте також: Українські пенсіонери зможуть отримати 16 тисяч гривень допомоги: що відомо

Для кожного українця розмір збільшення буде індивідуальним. Чим більша була зарплата, тим вище буде доплата до пенсії.

Відео дня

Як зазначають у Мінсоці, для когось збільшення може бути в 100 грн, а хтось може розраховувати на більш суттєву доплату. Перерахунок працюючим пенсіонерам згідно із законом відбувається раз на два роки

Загалом в Україні на пенсії працюють близько 500 тис. українців. Але далеко не всі вони зможуть отримати надбавку.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!