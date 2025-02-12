Хто може залишитись без субсидії у 2025 році: відповідь Мінсоцполітики

Виплата субсидій в Україні може бути призупинена з різних причин. Хоча житлові субсидії продовжують нараховувати, не всі громадяни мають право на їх отримання через певні вимоги, які можуть стати підставою для відмови.

Як повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, однією з головних причин відмови є надто велика площа житла. Субсидія не призначається, якщо площа квартири перевищує 130 кв. м, а будинку — 230 кв. м. Виняток роблять лише для багатодітних сімей, дитячих будинків сімейного типу, прийомних родин і житла, оформленого на кілька особових рахунків.

Ще однією підставою для відмови є великі фінансові витрати. Якщо протягом року перед поданням заяви хтось із членів домогосподарства здійснив покупку або фінансову операцію на суму понад 50 тисяч гривень, це може вплинути на рішення щодо субсидії. До таких витрат належать купівля нерухомості, автомобілів, фінансових активів, будівельних матеріалів, значні одноразові платежі за послуги (за винятком медичних, освітніх і комунальних), великі грошові перекази, інвестиції або купівля іноземної валюти.

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Субсидія також не надається, якщо у власності є більше ніж одне житлове приміщення, за винятком гуртожитків, сільських будинків або нерухомості на тимчасово окупованих територіях. Відмовити можуть і в разі наявності автомобіля, випущеного менше ніж 5 років тому, або двох і більше транспортних засобів віком до 15 років.

Ще одна причина для відмови — заборгованість за аліментами понад три місяці, якщо немає підтверджених поважних причин, таких як безвісне зникнення, домашній арешт або лікування від наркозалежності.

Якщо раніше субсидія була отримана в надлишку й кошти не були повернуті за вимогою органів соцзахисту, нову допомогу можуть не призначити. У разі відмови можна звернутися до відповідних органів для перегляду рішення або отримання роз’яснень.

Іншою підставою для відмови може бути наявність понад 100 тисяч гривень на банківських рахунках або у вигляді облігацій. Також субсидію не призначають, якщо члени домогосподарства не мають офіційного доходу, їхній середній дохід менший за мінімальну заробітну плату або якщо протягом останніх трьох місяців не сплачувався єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

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