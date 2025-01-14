Курʼєри та таксисти повинні будуть сплачувати 5% від доходів у якості податку: подробиці

Україна готує законопроєкт, який передбачає оподаткування цифрових платформ, таких як Uklon, Bolt та Glovo, що може забезпечити державний бюджет додатковими 10 мільярдами гривень щорічно. За попередніми планами, основна ставка податку складе 5%, а податковими агентами стануть самі платформи, які автоматично утримуватимуть податки з доходів своїх користувачів.

Як повідомили в Міністерстві фінансів України, ця ініціатива є важливим кроком на шляху до євроінтеграції та виконує одну з ключових вимог Міжнародного валютного фонду (МВФ), необхідних для продовження фінансової підтримки.

Планується, що законопроєкт буде подано до парламенту у квітні. Основна його ідея – запровадження автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Україна також приєднається до глобальної мережі обміну податковими даними, яка охоплює понад 29 країн.

Документ передбачає регулювання діяльності компаній, що надають послуги через цифрові платформи, зокрема Uklon, Bolt, Glovo. Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев наголосив, що нові правила сприятимуть прозорості доходів і збільшенню податкових надходжень.

"Це лише попередні розрахунки. Раніше схожа ситуація була з так званим податком на Google, коли замість прогнозованих 3 мільярдів гривень держава отримала понад 11 мільярдів", – зазначив Гетманцев.

Розглядаються два варіанти оподаткування:

Користувачі платформ самостійно подають декларації та сплачують податки. Платформи стають податковими агентами, автоматично утримуючи податок із заробітків своїх користувачів.

Гетманцев підтримує другий варіант, адже заповнення декларацій сотнями тисяч водіїв і кур’єрів створить надмірний адміністративний тягар. Наразі ринок цифрових платформ в Україні охоплює десятки тисяч зайнятих працівників. Лише сервіс Uklon об’єднує близько 100 тисяч водіїв, а Bolt і Glovo працюють із десятками тисяч кур’єрів і водіїв по всій країні.

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Робоча група пропонує ставку податку на рівні 5% від доходу. Це менше, ніж стандартне оподаткування для юридичних осіб, але відповідає єдиному податку для фізичних осіб-підприємців. Представники платформ підтримують цю ініціативу, наголошуючи на важливості прозорості та передбачуваності нового регулювання.

Керівництво Uklon, Bolt і Glovo заявило про готовність співпрацювати в межах нового закону. Наприклад, в Uklon відзначили, що підтримують цю ініціативу, а у Bolt наголосили на необхідності перехідного періоду для адаптації бізнес-процесів.

За словами Гетманцева, фінальна версія законопроєкту перебуває на стадії доопрацювання, і його передадуть до Верховної Ради найближчим часом. "Ми не будемо затягувати з ухваленням", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні змінились ціни на "автоцивілку".

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