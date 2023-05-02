Кутаби із зеленню: традиційний рецепт азербайджанських пирогів
Тонке хрустке тісто, соковита начинка, кутаби не залишать байдужими нікого. По формі вони нагадують грузинські чвіштарі чи наші чебуреки. Кутаби можуть бути з різною начинкою: м’ясною, сирною чи з зеленню.
Інгредієнти:
– борошно – 400 г;
– сіль – 1 ч. л.;
– вода тепла – 250 мл;
– олія – 2 ст. л.
Начинка:
– шпинат – 450 г;
– м'ята-30 г;
– сіль, перець;
– паприка – 1 ч. л.;
– цибуля ріпчаста – 2 шт.;
– олія – 30 мл;
– вершкове масло для змащування.
Спосіб приготування:
1. Борошно змішайте із сіллю. Налийте олію та теплу воду. Замісіть тісто та залишіть під плівкою на 15 – 20 хвилин.
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2. Наріжте шпинат та м‘яту.
3. Наріжте цибулю та обсмажте до золотистості.
4. Змішайте зелень із цибулею, додайте спеції, додайте олію та перемішайте.
5. З тіста сформуйте кульки, знову накрийте плівкою.
6. Кожну кульку тонко розкатайте та викладіть начинку, сформуйте кутаби у формі півмісяця.
7. Обсмажте на сухій сковорідці.
8. Змастіть кожен кутаб вершковим маслом та складіть їх один на один.
9. Залишіть готові кутаби в теплі на 10 – 15 хвилин.
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