Картопляний пиріг з Гуцульщини: рецепт буришника від Євгена Клопотенка
Буришник – це пиріг з картоплі та кукурудзяної крупи під соусом з вершкового масла та солоної бринзи. У давнину буришник заміняв хліб гуцулам на полонині.
Інгредієнти:
– 1 кг картоплі
– 70 г кукурудзяної крупи дрібного помелу (+30 г для французької сорочки)
– 15 г пшеничного борошна
– 2 яйця
– 100 г вершкового масла 82,5% (+20 г для французької сорочки)
– 100 г твердої бринзи
– сіль до смаку
1. Картоплю зваріть та охолодіть.
2. Духовку розігрійте до 180 градусів. Підготуйте вершкове масло: воно має бути кімнатної температури.
3. Почистіть картоплю та натріть на крупній тертці у миску.
4. До картоплі вбийте 2 яйця, додайте пшеничне борошно та кукурудзяну крупу дрібного помелу. Посоліть до смаку, перемішайте. .
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5. Дно та боки форми діаметром 22 см змастіть вершковим маслом та посипте кукурудзяною крупою. Зайву крупу висипте.
6. Викладіть картопляну масу у форму. Розрівняйте лопаткою та зробіть смужки виделкою. Відправте у духовку на 25 – 30 хвилин при 200 градусах.
Соус:
1. Розтопіть у каструлі вершкове масло та бринзу. Перемішайте, зніміть з вогню.
2. Подавайте буришник з соусом.
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