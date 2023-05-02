Кутабы с зеленью: традиционный рецепт азербайджанских пирогов

Тонкое хрустящее тесто, сочная начинка, кутабы не оставят равнодушными никого. По форме они напоминают грузинские чвиштары или наши чебуреки. Кутабы могут быть с разной начинкой: мясной, творожной или зеленью.

Ингредиенты:

– мука – 400 г;

– соль – 1 ч. л.;

– вода теплая – 250 мл;

– масло – 2 ст. л.

Начинка:

– шпинат – 450 г;

– мята-30 г;

– соль, перец;

– паприка – 1 ч. л.;

– лук репчатый – 2 шт.;

– масло – 30 мл;

– сливочное масло для смазки.

Способ приготовления:

1. Муку смешайте с солью. Налейте масло и теплую воду. Замесите тесто и оставьте под пленкой на 15-20 минут.

Читайте также: Как приготовить шарлотку: быстрый рецепт .

Видео дня

2. Нарежьте шпинат и мяту.

3. Нарежьте лук и обжарьте до золотистости.

4. Смешайте зелень с луком, добавьте специи, добавьте растительное масло и перемешайте.

5. Из теста сформуйте шарики, снова накройте пленкой.

6. Каждый шарик тонко раскатайте и выложите начинку, сформируйте кутабы в форме полумесяца.

7. Обжарьте на сухой сковороде.

8. Смажьте каждый кутаб сливочным маслом и сложите их один на один.

9. Оставьте готовые углы в тепле на 10 – 15 минут.

Советуем также обратить внимание на рецепт бурышника от Евгения Клопотенко.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !