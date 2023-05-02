Кутабы с зеленью: традиционный рецепт азербайджанских пирогов
Тонкое хрустящее тесто, сочная начинка, кутабы не оставят равнодушными никого. По форме они напоминают грузинские чвиштары или наши чебуреки. Кутабы могут быть с разной начинкой: мясной, творожной или зеленью.
Ингредиенты:
– мука – 400 г;
– соль – 1 ч. л.;
– вода теплая – 250 мл;
– масло – 2 ст. л.
Начинка:
– шпинат – 450 г;
– мята-30 г;
– соль, перец;
– паприка – 1 ч. л.;
– лук репчатый – 2 шт.;
– масло – 30 мл;
– сливочное масло для смазки.
Способ приготовления:
1. Муку смешайте с солью. Налейте масло и теплую воду. Замесите тесто и оставьте под пленкой на 15-20 минут.
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2. Нарежьте шпинат и мяту.
3. Нарежьте лук и обжарьте до золотистости.
4. Смешайте зелень с луком, добавьте специи, добавьте растительное масло и перемешайте.
5. Из теста сформуйте шарики, снова накройте пленкой.
6. Каждый шарик тонко раскатайте и выложите начинку, сформируйте кутабы в форме полумесяца.
7. Обжарьте на сухой сковороде.
8. Смажьте каждый кутаб сливочным маслом и сложите их один на один.
9. Оставьте готовые углы в тепле на 10 – 15 минут.
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