Самый быстрый рецепт шарлотки: как просто приготовить вкусный яблочный пирог

Наверное, самым легким в приготовлении среди разнообразных сладких пирогов является шарлотка. Ее очень просто готовить, да и для приготовления требуется минимум продуктов.

Этот пирог происходит из Германии, там его готовили с добавлением взбитых сливок и ликера. Со временем рецепт изменился и о сливках и ликёрах все давно уже забыли. Сейчас шарлотку готовят гораздо быстрее и проще, а сдабривают пирог или корицей, или имбирем, или мускатным орехом.

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Как испечь шарлотку быстро и просто

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Ингредиенты:

Яйца – 3 штуки

Мука – стакан

Сахар – 150 граммов

Разрыхлитель – 2 ч. л.

Яблоки – 6 штук

Сахарная пудра – 2 столовые ложки

Молотая корица – 1 столовая ложка.

Как готовить:

Духовку разогрейте до 180 градусов.

Яблоки нужно промыть и нарезать слайсами. Выложите их в форму для запекания, смазанную сливочным маслом.

Яйца взбить с сахаром (можно добавить ванили).

Просейте муку, добавьте разрыхлитель и постепенно добавляйте в яичную массу, взбивая тесто.

Залейте тесто яблоки.

Поставьте пирог печься на 25-35 мин, снизив температуру в духовке до 150 градусов.

Пока шарлотка жарится, смешайте сахарную пудру с корицей.

Проверьте готовность пирога длинной деревянной палочкой. Если он румян, а палочка вышла из пирога сухой – выключайте духовку и подержите пирог в ней еще 5-7 минут.

Достаньте пирог и посыпайте смесь корицы и сахарной пудры.

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