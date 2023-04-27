Найшвидший рецепт шарлотки: як просто приготувати смачний яблучний пиріг

Певно найлегшим у приготуванні серед різноманітних солодких пирогів є шарлотка. Її дуже просто готувати, та й для приготування потрібен мінімум продуктів.

Цей пиріг походить з Німеччини, там його готували з додаванням збитих вершків та лікеру. З часом рецепт змінився і про вершки та лікер всі давно вже забули. Наразі шарлотку готують набагато швидше та простіше, а присмачують пиріг або корицею, або імбиром, чи мускатним горіхом.

Читайте також: Як розрізати бісквітний корж на ідеально рівні шматки: лайфхак з тарілкою та ниткою

Як спекти шарлотку швидко і просто

Відео дня

Інгредієнти:

Яйця – 3 штуки

Борошно – склянка

Цукор – 150 грамів

Розпушувач – 2 ч. л.

Яблука – 6 штук

Цукрова пудра – 2 столові ложки

Мелена кориця – 1 столова ложка.

Як готувати:

Духовку розігрійте до 180 градусів.

Яблука треба помити та нарізати слайсами. Викладіть їх у форму для запікання, змащену вершковим маслом.

Яйця збийте з цукром (можна додати ванілі).

Просійте борошно, додайте розпушувач та поступово додавайте у яєчну масу, збиваючи тісто.

Залийте яблука тістом.

Поставте пиріг пектися на 25-35 хв, зменшивши температуру у духовці до 150 градусів.

Поки шарлотка печеться, змішайте цукрову пудру з корицею.

Перевірте готовність пирога довгою дерев'яною паличкою. Якщо він рум'яний, а паличка вийшла з пирога сухою – вимикайте духовку та потримайте пиріг у ній ще 5-7 хвилин.

Дістаньте пиріг та притрусіть суміш кориці та цукрової пудри.

Також пропонуємо рецепт салату з нутом, який підходить для веганів та вегетаріанців.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!