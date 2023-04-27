Найшвидший рецепт шарлотки: як просто приготувати смачний яблучний пиріг
Певно найлегшим у приготуванні серед різноманітних солодких пирогів є шарлотка. Її дуже просто готувати, та й для приготування потрібен мінімум продуктів.
Цей пиріг походить з Німеччини, там його готували з додаванням збитих вершків та лікеру. З часом рецепт змінився і про вершки та лікер всі давно вже забули. Наразі шарлотку готують набагато швидше та простіше, а присмачують пиріг або корицею, або імбиром, чи мускатним горіхом.
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Як спекти шарлотку швидко і просто
Інгредієнти:
- Яйця – 3 штуки
- Борошно – склянка
- Цукор – 150 грамів
- Розпушувач – 2 ч. л.
- Яблука – 6 штук
- Цукрова пудра – 2 столові ложки
- Мелена кориця – 1 столова ложка.
Як готувати:
Духовку розігрійте до 180 градусів.
Яблука треба помити та нарізати слайсами. Викладіть їх у форму для запікання, змащену вершковим маслом.
Яйця збийте з цукром (можна додати ванілі).
Просійте борошно, додайте розпушувач та поступово додавайте у яєчну масу, збиваючи тісто.
Залийте яблука тістом.
Поставте пиріг пектися на 25-35 хв, зменшивши температуру у духовці до 150 градусів.
Поки шарлотка печеться, змішайте цукрову пудру з корицею.
Перевірте готовність пирога довгою дерев'яною паличкою. Якщо він рум'яний, а паличка вийшла з пирога сухою – вимикайте духовку та потримайте пиріг у ній ще 5-7 хвилин.
Дістаньте пиріг та притрусіть суміш кориці та цукрової пудри.
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