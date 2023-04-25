Как разрезать бисквитный корж на идеально равные куски: лайфхак с тарелкой и нитью

Резка лепешек для торта может быть вызовом для многих, даже для опытных поваров. Но на самом деле эту задачу можно справиться с ней легко с помощью нескольких уловок. Далее вы узнаете два способа, которые можно использовать, чтобы разрезать корж для торта на равные куски.

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Первый метод включает в себя использование нити. Чтобы воспользоваться этим методом, вам понадобятся зубочистки, обычная нить и лепешка, которую вы хотите разрезать. Вот шаги, которые вы можете выполнить:

Зрительно разделите корж пополам; Разместите части лепешки зубочистками по кругу; Оберните лепешку нитью, так чтобы она лежала поверх зубочисток; Перекрестите концы нити и потяните ее к себе.

Во время этих действий нить врежется в выпечку, и вы сможете идеально разрезать лепешку на части.

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Второй метод заключается в использовании острого длинного ножа и стопки неглубоких тарелок. Для этого выложите лепешку на стопку тарелок, чтобы удобно срезать с него слой. Вот шаги, которые вы можете выполнить:

Используйте несколько тарелок, чтобы увеличить высоту стопки до желаемой толщины лепешки; Накройте лепешку кольцом формы так, чтобы часть лепешки, выступающей из-под нее, была нужного размера; Направляйте нож горизонтально при резке.

Этот метод позволяет получить равномерные слои коржа без усилий.

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