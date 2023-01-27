Ловці "шахедів" вже в Україні: Федоров показав на відео, як блокують роботу ворожих БПЛА

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поділився кадрами роботи “ловця шахедів". Такі ж прилади захищають найважливіші об'єкти США.

Кошти на цю техніку було зібрано завдяки Monobank, українському блогеру Ігорю Лаченкову і фандрайзинговій платформі United24. Відео роботи приладу Fortem DroneHunter F700 Федоров опублікував в Телеграм-каналі.

Він зазначив, що наразі відбувається навчання операторів на полігоні. Всього на ці кошти було придбано шість таких “ловців Shahed ".

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"Це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні об'єкти США. Комплекс радарів і засобів глушіння сигналу допомагає виявляти й блокувати ворожі БПЛА та випускає свої дрони. FortemDroneHunter F700 – автономний дрон із радіолокаційним управлінням і штучним інтелектом", – написав Федоров.

Нагадаємо, що росія використовує проти України дрони з нової партії, які були вроблені в Ірані. Йдеться про БПЛА “Shahed-131".

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під у грудні заявляв, що росія запускає в український простір дрони іранського виробництва, маскуючи їх під власні дрони типу “Герань".

Остання атака ворожими дронами типа "Shahed" відбулася днями, 26 січня.

Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що росія використовує “шахеди" для виснаження та визначення української ППО.

Під час останньої атаки ЗСУ повідомили про збиття 24 дронів-камікадзе з 24 запущених по Україні. Пуски здійснювались зі сходу Азовського моря. Переважну кількість знищено в центрі країни.

Нагадаємо, що у Москві почали встановлювати системи ППО на дахах будівель. В Україні назвали причини та відповіли, чи можливий удар по російській столиці.

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