Краще ніж з магазину: Як приготувати домашній "живчик" зі свіжих яблук

Чи знали ви, що ви можете приготувати улюблений дитячий напій "живчик" самостійно вдома та зберегти його, наче компот? Замість магазинного напою можна приготувати напій з яблук та насолоджуватися чудовим смаком натурального напою, до якого ви звикли.

Рецепт останнім часом активно поширюється в соцмережах. Одним із таких рецептів поділились у виданні life.nv.

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Інгредієнти:

10 літрів яблук (вага може варіюватися залежно від сорту та їхньої солодкості)

Вода - 15 літрів

Цукор - 600 г

Лимонна кислота - 1-3 чайні ложки (залежно від солодкості яблук)

Спосіб приготування:

Почніть з підготовки великої каструлі, яку ви будете використовувати для приготування напою. Добре промийте яблука та наріжте їх на невеликі шматочки, залишаючи зерна та серцевину. Покладіть їх у велику каструлю. Доведіть воду до кипіння та залийте її яблуками у каструлі. Покрийте кришкою і залиште на 24 години, щоб аромат та сік яблук вийшли. Після цього процідіть рідину через сито, видаливши яблука, та додайте цукор та лимонну кислоту. Поставте на вогонь та доведіть до кипіння. Коли зміст закипить, тримайте на вогні протягом 5 хвилин, після чого розлийте у стерилізовані сухі банки. Закрийте банки стерилізованими кришками, обережно упакуйте та залиште до повного охолодження. Готовий "живчик" можна зберігати в прохолодному місці і насолоджуватися його смаком в будь-яку пору року.

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