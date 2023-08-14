Краще ніж з магазину: Як приготувати домашній "живчик" зі свіжих яблук
Чи знали ви, що ви можете приготувати улюблений дитячий напій "живчик" самостійно вдома та зберегти його, наче компот? Замість магазинного напою можна приготувати напій з яблук та насолоджуватися чудовим смаком натурального напою, до якого ви звикли.
Рецепт останнім часом активно поширюється в соцмережах. Одним із таких рецептів поділились у виданні life.nv.
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Інгредієнти:
- 10 літрів яблук (вага може варіюватися залежно від сорту та їхньої солодкості)
- Вода - 15 літрів
- Цукор - 600 г
- Лимонна кислота - 1-3 чайні ложки (залежно від солодкості яблук)
Спосіб приготування:
- Почніть з підготовки великої каструлі, яку ви будете використовувати для приготування напою.
- Добре промийте яблука та наріжте їх на невеликі шматочки, залишаючи зерна та серцевину. Покладіть їх у велику каструлю.
- Доведіть воду до кипіння та залийте її яблуками у каструлі. Покрийте кришкою і залиште на 24 години, щоб аромат та сік яблук вийшли.
- Після цього процідіть рідину через сито, видаливши яблука, та додайте цукор та лимонну кислоту. Поставте на вогонь та доведіть до кипіння.
- Коли зміст закипить, тримайте на вогні протягом 5 хвилин, після чого розлийте у стерилізовані сухі банки.
- Закрийте банки стерилізованими кришками, обережно упакуйте та залиште до повного охолодження.
- Готовий "живчик" можна зберігати в прохолодному місці і насолоджуватися його смаком в будь-яку пору року.
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