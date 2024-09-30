Краще їздити на велосипеді: механік назвав 9 марок авто, від яких варто відмовитися

Вибір автомобіля – це відповідальне рішення, яке вимагає ретельного аналізу. Крім зовнішнього вигляду та технічних характеристик, варто звернути увагу на такі фактори, як вартість обслуговування, надійність та частоту поломок.

Досвідчений автомеханік Кріс Пайл, який має глибокі знання про конструкцію та особливості різних моделей автомобілів, поділився списком авто, які, на його думку, краще оминути стороною. Його рекомендації базуються на багаторічному досвіді роботи з різними марками та моделями авто.

Звертаючи увагу на його поради, потенційні покупці можуть уникнути багатьох проблем і заощадити значні суми грошей на ремонті та обслуговуванні.

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Електричні гіганти: Tesla та Rivian

Tesla. Джерело: HRK Gallery/pexels.com

Попри високу популярність та інноваційні технології, електромобілі Tesla та Rivian виявилися одними з найдорожчих у ремонті. Висока вартість запчастин та складність конструкції роблять будь-яку поломку цих автомобілів дуже дорогою. Експерти попереджають, що вартість ремонту може досягати значної суми, іноді перевищуючи вартість самого автомобіля.

Нові пікапи

Ford. Джерело: vidi.ua

Популярні моделі пікапів від Ford, Dodge, Chevy, Nissan та Toyota, попри свою потужність та функціональність, мають один суттєвий недолік – високу вартість експлуатації. Швидка амортизація, дорогі запчастини та ремонт роблять володіння новим пікапом досить дорогим задоволенням.

Компактні кросовери: Jeep Renegade та Fiat 500

Jeep Renegade. Джерело: w8shipping.ua

Ці моделі, попри свій привабливий зовнішній вигляд, мають ряд проблем із надійністю. Часті поломки, дорогий ремонт та невисока якість матеріалів роблять їх менш привабливими для покупців.

Автомобілі з проблемними трансмісіями

Ford Fiesta. Джерело: truck1-ua.com

Ford Fiesta, Nissan та деякі інші моделі автомобілів з коробками передач з подвійним зчепленням та варіаторами мають проблеми з надійністю цих вузлів. Ремонт таких трансмісій обходиться дуже дорого і часто вимагає звернення до офіційних дилерів.

Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee. Джерело: infocar.ua

Попри свою популярність, Jeep Grand Cherokee має ряд недоліків, серед яких висока вартість ремонту, часті поломки та низька оцінка надійності. Експерти рекомендують ретельно зважити всі "за" і "проти" перед покупкою цього автомобіля.

При виборі автомобіля важливо враховувати не тільки зовнішній вигляд та технічні характеристики, але й такі фактори, як надійність, вартість обслуговування та частоту поломок. Рекомендації досвідчених автомеханіків можуть допомогти зробити правильний вибір і уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому.

Нагадаємо, досвідчений автомеханік зі США поділився п’ятьма брендами автомобілів, які майже не створюють клопоту своїм власникам.

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